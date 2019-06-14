У список Оппоблока включили сидить в СІЗО Єфремова, — політтехнолог

Політтехнолог Михайло Павлів, який тісно співпрацює з ахметовської частиною Опозиційного блоку повідомив, що в прохідній частині списку об’єднаної партії колишніх регіоналів з’явиться сидить в СІЗО і обвинувачений в сепаратизмі Олександр Єфремов.

За словами Павліва, офіційно про це буде оголошено на наступному тижні.

Також за інформацією нашого видання, Єфремову віддали 10 номер, попередньо виключивши зі списку соратника Портнова, Володимира Пилипенка.

Нагадаємо, що з’їзд обведеного списку Опозиційного блоку і партії Довіряй справах затвердив список кандидатів, більшість з яких є соратниками побіжного президента Януковича.