Суд ООН завершив слухання у справі Україна-РФ

Суд через кілька місяців почне розглядати по суті подані Україною докази російських порушень, повідомила Зеркаль.

У Постійній палаті третейського суду в Гаазі 14 червня завершилися слухання за позовом України про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН по морському праву 1982 року. Про це заявила заступник глави МЗС Олена Зеркаль і написала про це у Facebook.

Вона повідомила, що вже через кілька місяців арбітри приймуть рішення і будуть розглядати по суті подані Україною докази російських порушень.

«Росія бачить себе переможцем, якого судять, тому заперечує саму можливість того, що її дії можуть розглядатися судом або трибуналом. Ми ж вважаємо, що Росія — міжнародний злочинець, який повинен бути притягнутий до відповідальності. Тому визнання юрисдикції Судом ООН і трибунал з морського права буде перемогою. Для нас і для всього світу «, — написала Зеркаль.