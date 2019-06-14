Скандальна Баласинович буде виключена з партійного списку «Європейської Солідарності»

Партія «Європейська Солідарність» почала перевірку обставин поведінки кандидата в депутати Наталії Баласинович. Таким чином партія практично миттєво реагує на ситуацію, що склалася, і рішення буде прийнято. Про це у своєму блозі повідомляє політичний аналітик Павло Нусс.

Він зазначає, будь-яке рішення буде виваженим і спиратися на дослідження всіх обставин. Попереду відбудеться ще один етап партійного з’їзду, на якому «Європейська Солідарність» не може зареєструвати нових кандидатів, але може відкликати вже зареєстрованих. Подібні ситуації сталися і в інших партіях. Найбільше кандидатів у депутати були виключені, або взяли самовідвід у партії «Слуга народу».

Павло Нусс додає, по суті, в ситуації з Баласинович, у нас відбувається пост-праймеріз, коли громадськість допомагає перевіряти майбутніх депутатів, і це нормально. Список можна і треба критикувати, якщо є в тому потреба. Але, як прихильники, так і партійці не мають права миритися з тими, хто відверто знущається над окремими членами команди, особливо, коли їх критика в основному проводиться ворожими до України ЗМІ.