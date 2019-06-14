Гройсман доручив забезпечити Донбас питною водою

Прем’єр доручив відновити безперебійне постачання електроенергії на об’єкти КП Вода Донбасу.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив невідкладно вжити заходів для забезпечення питною водою жителів Донецької і Луганської областей. Рішення прийнято за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба Кабміну в п’ятницю, 14 червня.

Гройсман доручив відновити безперебійне постачання електроенергії на об’єкти водопостачання та водовідведення КП ” Вода Донбасу.

«Згідно з підписаним главою уряду дорученням, необхідно відновити і забезпечити безперебійне постачання електроенергії на об’єкти водопостачання та водовідведення КП Компанія Вода Донбасу та надати підприємству статус «захищеного споживача». Одночасно треба провести інвентаризацію резервних джерел водопостачання», — йдеться в повідомленні.

На період відсутності централізованого водопостачання буде забезпечено підвезення води і санітарний контроль на відповідних об’єктах і територіях.