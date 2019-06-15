Побіжний депутат Онищенко подав документи в ЦВК

Позафракційний народний депутат Олександр Онищенко подав документи до Цвк для участі у позачергових виборах у Верховну Раду.

Про це повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька в ефірі «5 каналу» в п’ятницю ввечері.

«Онищенко подав документи в Центральну виборчу комісію… За фактом в пакеті документів, які він до нас направив, він стверджує, що він був делегований від України брати участь у кінних змаганнях», — розповіла вона.

Бернацька зазначила, що поданий Онищенко пакет документів буде проаналізовано, і найближчим часом ЦВК буде розглядати це питання.

На запитання ведучої про те, чи буде зареєстрований кандидатом у народні депутати лідер політичної партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі, який довгий час перебував за кордоном, секретар ЦВК відповіла: «Дамо відповідь, коли побачимо документи – які є підстави».

«Тому що ви знаєте, що, згідно закону, є різна судова практика. Якщо, наприклад, чоловік перебував на лікуванні або на навчанні, або в офіційному відрядженні, і будуть підтверджуючі документи цьому, то ми все це аналізуємо і реєструємо. Ми калькулируем всі дні перебування за межами України в останні 5 років кожного кандидата», — сказала Бернацька.

Вона також зазначила, що у випадку, якщо ЦВК дасть негативне рішення щодо реєстрації, у всіх незадоволених цим рішенням є можливість оскаржити його в судовому порядку.