Зеленський передав дітячим лікарням 200 машин швидкої допомоги

Сьогодні президент Володимир Зеленський передав 200 машин швидкої допомоги дитячім лікарням України.

Про це повідомляється на сторінці голови держави у Facebook.

Також зазначається, що придбані не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами.

“Життя і здоров’я людей – найцінніше. Життя і здоров’я дітей – безцінне.

Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах.

Поруч зі мною – одна із 200 спеціальних швидких, які будуть передані їм.

Придбані не за бюджетні кошти, а за домовленістю з меценатами.

136 швидких Peugeot та Ford поїдуть у міста.

64 Toyota Sequoia та інших автомобілів з підвищеною прохідністю передаємо сільським громадам.

Перші тридцять швидких дістануться лікарень вже у найближчі дні, решта – протягом трьох місяців.

Робитиму все, щоб такі приємні новини з’являлися часто, не лише з нагоди свята.

Українських медиків – з прийдешнім святом!

Усім українцям – міцного здоров’я!”, йдеться у повідомленні.

Така новина від президента викликала шквал обговорень користувачів Facebook. Більшість коментаторів схвально сприйняли цю подію, однак, як завжди, є і ті, кому це стало поперек горла.

А Ви як ставитесь до цієї події?

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