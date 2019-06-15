Фахівці Моз не заборонили купатися на двох одеських пляжах з восьми

Фахівці Одеської обласної лабораторії Міністерства охорони здоров’я України не заборонили купатися на двох з восьми міських пляжів Одеси.

«За результатами моніторингових лабораторних досліджень стану якості морської води в місцях масового відпочинку, відібраних ГУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 10 червня 2019 року, проби морської води в визначених контрольних точках на пляжах Одеси — «Отрада», «Дельфін» — за санітарно-хімічними показниками відповідають гігієнічним вимогам», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці обласного лабораторного центру регулярно відбирають проби морської води для досліджень у контрольних точках поряд з пляжами «Лузанівка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфін», «Аркадія», «Чайка», «Курортний» і «Золотий берег». Проте в повідомленні Одеської мерії названі лише два міських пляжу.

Втім, на офіційному сайті ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» взагалі не оприлюднили інформацію про результати моніторингу морської води на санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні показники вздовж узбережжя Одеської області після 6 червня, коли забарвлення води з-за «цвітіння» синьо-зелених водоростей стала набувати зелений колір.

Між тим, 10 червня фахівці Мінекології України закликали населення Одеської області не купатися і не є свіжу рибу і морепродукти, зокрема мідії, в найближчі дні — з урахуванням явища «цвітіння» моря. Так само застеріг одеситів і гостей міста від купання серед зелених хвиль доктор біологічних наук Іван Русев, який вважає, що «цвітіння» моря є небезпечним для людей і може свідчити про неблагополучний стан довкілля, викликаним порушенням біологічного балансу в результаті інтенсивного забруднення водойм.