У країнах Балтії вшанували пам’ять жертв депортації 1941 року

У Латвії, Литві та Естонії пройшли заходи жалоби в честь Дня пам’яті жертв комуністичного геноциду.

Вони проходять щорічно в пам’ять жителів цих країн, яких було депортовано в Сибір 14-19 червня 1941 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Ризі жалобні заходи розпочалися з ходи від Музею окупації Латвії на Ратушній площі до пам’ятника Свободи, де відбулася урочиста зміна почесної варти та церемонія покладання квітів. Серед інших, у цій ході приймали участь представники української діаспори, у деяких з яких близькі постраждали від радянських репресій.

На площі Брівібас (Свободи) пройшла урочиста церемонія. У покладанні квітів до Пам’ятника Свободи взяли участь Посол України в Латвійській Республіці Олександр Міщенко та представники української діаспори.

Подібні акції пам’яті депортованих за участю високопоставлених осіб, дипломатичного корпусу та представників української діаспори пройшли також у Литві та Естонії.

У Литві, де цей день називається День жалоби і надії, жалобні заходи розпочалися з покладання квітів до Пам’ятника загиблим за батьківщину на Антакальниском кладовищі у Вільнюсі. О 13:00 біля Музею окупації та боротьби за свободу в столиці та інших містах Литви почалася акція «Вимови, почуй, збережи», під час якої люди зачитували імена засланців і політв’язнів. Розпочала акцію президент Литви Даля Грібаускайте, зачитавши перші імена і долі потерпілих. В інших містах до трибун першими підходили мери. До цієї ініціативи долучилися і литовці США, які зачитували імена у Вашингтоні біля пам’ятника жертвам комунізму.

У столиці Естонії Таллінні вшанування розпочалося на центральному столичному майдані Свободи (Вабадузе), де за традицією була встановлена інсталяція «Море сліз» — з тисяч блакитних повітряних кульок. Потім відбулася урочиста церемонія біля Меморіалу жертвам комунізму на Маарямяги, де відбулося покладання квітів. В 20:00 тут розпочався безкоштовний пам’ятний концерт для усіх «Минуле. Даний. Вічне» (загальна тема заходів, які йшли протягом дня на меморіалі Маарямяги — подорож у часі).

За даними істориків та архівістів в результаті депортації, яка проходила декілька днів, починаючи з 14 червня 1941 року з Литви було надіслано 17485 громадян, з Латвії — 15424, з Естонії — 10016. У ті ж дні масштабні депортації проходили з Західної України, Західної Білорусії і Молдавії.