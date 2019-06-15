У Херсоні посеред вулиці виступив російський рок-музикант Гребенщиков

Відомий російський рок-музикант Борис Гребенщиков в рамках свого гастрольного туру по Україні відвідав Херсон.

Перед офіційним концертом в кіно-концертному залі Ювілейний він провів відкрите виступ на головній пішохідній вулиці міста – вулиці Суворова.

Концерт під відкритим небом зібрав сотні херсонців, які виявили бажання побачити наживо улюбленого музиканта.

«Привіт, Херсон! У вас тут весело. Радію, що нарешті доїхав до вас», – заявив Гребенщиков на закінчення свого імпровізованого концерту на вулиці.

У минулому році музикант вже мав намір включити в свій гастрольний тур Херсон, але за кілька днів до виступу концерт скасували з невідомих причин.

Також, нагадаємо, 22 червня 2018 року Гребенщиков виступив в центрі Києва на Пейзажній алеї.