Троїцька поминальна субота: що не можна робити

У 2019 Троїцька поминальна субота відзначається 15 червня. Напередодні великого свята Трійці, Церква здійснює поминання покійних. Заупокійне богослужіння звершується в п’ятницю ввечері і в суботу вранці, де і здійснюється поминання всіх від віку спочилих братів і сестер наших – православних християн повідомляє Zrada.today з посиланням на Кolobok.ua.

Сенс Троїцької суботи

Традиція поминати покійних була заснована за часів апостолів. Коли апостоли сповнилися Духом Святим в День П’ятидесятниці, то проповідуючи про Ісуса Христа, називали Його Суддею живих і мертвих. Сходження в День П’ятидесятниці Духа Святого ознаменувало собою спокутування світу і дар невимовної благодаті, яка діє спасительно на живих і на померлих.

Прикмети і заборони в Троїцьку батьківську суботу

Наші предки вірили, що напередодні Трійці русалки виходять з озер, влаштовуючи різні витівки в полях і в лісах і голосно співаючи пісні. Почувши цей шум, водяний починає баламутити воду в річках і озерах. Щоб втихомирити водяного, в ніч на Трійцю молодь палила у води багаття або бігала по лісу з гілками, ганяючи русалок. При цьому купатися в ніч на Трійцю було строго заборонено, оскільки розбуджений русалками водяній міг і на дно поцупити.

Також в Троїцьку суботу і на Трійцю заборонялося працювати в поле і у дворі, а в ліс не можна було ходити поодинці – з побоювання зустрітися з русалками. З тієї ж причини в ці дні худобу поблизу лісу і водойм також намагалися не пасти.

У цей день не можна було шити і прясти. Крім того, діяли всі заборони, пов’язані з водою: під забороною були прання і полоскання білизни, миття і купання у відкритих водоймах. Русалок взагалі в ці дні варто остерігатися, а краще – задобрити якимось підношенням.

У Троїцьку суботу не моляться за тих, хто покінчив життя самогубство, а також за тих, хто не був хрещений. За ці душі можна помолитися самостійно вдома або на цвинтарі.

Незважаючи на те, що це день вшанування пам’яті, не можна сумувати й оплакувати померлих, згадуйте про них з радістю і не забувайте, що на наступний день великий світле свято – Трійця.

В батьківську суботу заборонено влаштовувати гучні свята і веселитися, також не варто вживати спиртні напої.

Прикмети на 15 червня

З Троїцької суботи три дні не метуть, на четвертий – в будинку прибирають.

У Троїцьку суботу сій ячмінь і коноплю – добре вродить.

Дощ на Трійцю – хороша прикмета: чекай врожаю грибів і ягід, а заморозків не буде все літо.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!