ПЦУ назвала «собор» Філарета розколом

Проведення собору ліквідованого Київського патріархату означатиме церковне розділення з усіма канонічними та юридичними наслідками.

Про це повідомляє Zrada.Today з посиланням на заяву прес-служби Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ), оприлюдненій 14 червня.

«Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви „Собору“ означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками», — йдеться в заяві.

В ПЦУ вкотре наголошують на тому, що Українська православна церква Київського патріархату як окреме релігійне об’єднання припинила свою діяльність шляхом об’єднання та приєднання до утвореної єдиної помісної православної церкви України.

Також у заяві підкреслюють, що ПЦУ має повноцінний статус автокефалії, тобто повної адміністративної незалежності.

«ПЦУ не є «митрополією Константинопольського патріархату» і не підкоряється йому, зберігаючи з Вселенським патріархатом той самий молитовний і канонічний зв’язок, що і решта помісних церков.