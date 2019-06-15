«Київський метрополітен» не має наміру повертати автомати з продажу жетонів (відео)

Остаточно жетони зникнуть з обігу 30 жовтня 2019 року.

«Київський метрополітен» не буде відновлювати роботу автоматів продажу жетонів на станціях метро і планує остаточно відмовитись від жетонів до 30 жовтня 2019 року, не зважаючи на натовпи біля кас. Про це в коментарі УНІАН повідомила радник начальника КП “Київський метрополітен” Наталка Макогон.

«Ми спостерігаємо піки зранку, перед відкриттям метро. Люди тоді вирішують почекати півгодини до відкриття, щоб не їхати на таксі. Також є ранкові піки – вони співпадають з прибуттям потягів і електричок. Хоча це і породжує певні незручності, але є розпорядження міського голови. Воно передбачає відмову від жетонів і перехід на електронний квиток. Ми зараз виконуємо це розпорядження», – пояснила радниця начальника підземки.

При цьому Наталка Макогон зазначила, що вже найближчим часом «Київський метрополітен» почне поступове відключення київських станцій метро від жетонів.

«На сьогодні від жетонів повністю відмовились на «Кловській». Скоро таких станцій стане більше. Ми будемо робити це поступово, щоб до 30 жовтня остаточно вивести жетони з обігу», – пояснила представниця метрополітену.

При цьому Наталка Макогон звернула увагу, що на сьогодні вже є кілька способів оплати на проїзд у метро, не використовуючи жетони.

Перший – це картка метро. Її для оплати проїзду у метро кияни використовують найчастіше.

Другий – KYIV SMART CARD. Цю картку можна купити на центральних станціях метро, а поповнити можна на будь-якій станції.

Третій – безконтактною банківською карткою. На сьогодні оплатити проїзд карткою можна на всіх станціях метро. На деяких станціях, як «Вокзальна» чи «Академмістечко» встановлено по два турнікети для оплати банківською карткою.

При цьому радниця начальника метро повідомила, що на сьогодні підприємство не планує встановлювати нові турнікети для оплати карткою. За розпорядженням міського голови цим має займатись КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (КП ГІОЦ).

«Саме КП «ГІОЦ» є головними операторами електронного квитка. Вони закупили все необхідне обладнання, що монтується в метро і в наземному транспорті», – повідомила Макогон.

Нагадаємо, 29 травня на станціях Київського метрополітену почали відключати автомати для продажу жетонів.

12 червня Павло Жовніренко опублікував відео черг на вході станції метро «Вокзальна». На відео видно, як вже о 7-й ранку черга тягнеться з вестибюлю метро майже до головного входу Залізничного вокзалу.

Ці черги та натовпи вранці починаються о сьомій ранку та тривають щонайменше до десятої ранку і значно збільшились після того, як у вестибюлі вимкнули автомати з продажу жетонів на початку червня. На «Вокзальній» традиційно багато людей, які приїжджають до Києва з інших міст та не мають безконтактних карток для оплати проїзду.

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