Медики назвали алкогольний напій, який може провокувати рак

Група вчених провела масштабні дослідження про вплив спиртного на організм людини. Висновок простий – навіть найменші порції алкоголю завдають серйозної шкоди здоров’ю і помітно підвищують ймовірність передчасної смерті від хвороб серця, раку та нещасних випадків.

Вцілому, спиртне забирає життя трьох мільйонів жителів планети щороку.

“Ми зібрали багато даних, присвячених цій проблемі. Тепер ми можемо чітко заявити, що негативні ефекти від спиртного зникають тільки в тому випадку, якщо кількість випитого близька до нуля. Розвінчаний міф про те, що одна-дві порції алкоголю корисні для здоров’я”, – заявляють вчені.

Науковці також зазначили, що вживання великої кількості пива може прискорювати розвиток раку кишечника, розкрито зв’язок між алкоголем і раком грудей. Інші спостереження показали, що поєднання тютюну і алкоголю посилює канцерогенний ефект останнього.

: Країна здоров’я.

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