У Брюгге почали боротьбу з туристами-«одноденками»

У бельгійському місті Брюгге анонсували комплекс заходів по боротьбі з масовим туризмом. Чиновники хочуть, щоб в Брюгге приїжджали тільки «якісні» гості: це такі, які зупиняються в місті на кілька днів, відвідують музеї і щільно обідають не їжею з супермаркету.
Для початку в Брюгге скоротять число круїзних суден, що заходять у порт Zeebrugge: замість п’яти у день тут буде швартуватися всього одне-два судна. При цьому графік стоянки скорегують таким чином, щоб туристи приїжджали в місто не тільки у вихідні дні.
Крім того, будуть вживатися якісь спроби знизити кількість туристів-«одноденок», які не залишаються на ніч, а значить, не дають місту на них заробити. Найбільше таких гостей прибуває з Брюсселя та Парижа.
Експрес-інформація по країні
Бельгія (Королівство Бельгія) – держава в Західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Брюссель
Найбільші міста: Брюссель, Антверпен, Гент, Льєжі, Шарлеруа, Брюгге
Форма правління – Федеративна держава, що є конституційною монархією
Територія – 30 528 км2 (139-я в світі)
Населення – 11,2 млн чол. (77-я в світі)
Офіційні мови – нідерландська, французька, німецька
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,890 (21-я в світі)
ВВП – $531,5 млрд (25-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Нідерландами, Німеччиною, Люксембургом, Францією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Брюгге — місто #без_фильтров, де знають все про маскування.
За матеріалами 34travel.me
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