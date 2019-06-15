Грозова спека: синоптик дала прогноз на вихідні

Субота та неділю, 15-16 червня в Україні будуть спекотними, тільки в західних регіонах очікуються опади у вигляді дощів.

Вона представила детальний прогноз про ситуацію на вихідних в регіонах.

“У Карпатах +25 +29 градусів, а ввечері просто рай +15 +19 градусів. Дощі – локальні з грозами, на Півночі та в Вінницькій області в суботу. Грозові дощі пройдуть у неділю на Заході. На решті території – сухо, сонячно”, – повідомила вона.

Окремо увагу Діденко акцентувала на погоду в Києві та околицях.

“У Києві також на вихідних треба розраховувати на спеку, +30 +33 градуси. Грозовий дощ можливий у суботу в столиці”, – пише синоптик.