Як схуднути на 5 кілограмів за тиждень: розкрито секрет швидкої дієти

Бажаючим схуднути радять вживати помідори, ця овочева культура має низьку калорійність, але при цьому високий вміст вітамінів і клітковини. Він прекрасно насичує і забезпечує схуднення.

Про це повідомляє Zrada.today з посланням на ГолосUA.

Додамо, що помідори багаті фолієвою кислотою і вітамінами А і С, а також цілим рядом антиоксидантів, серед яких лікопін, альфа-ліпоїдні кислоти, лютеїн, бета-каротин і холін. Лікопін відповідає за колір помідора, тому червоні помідори корисніші, ніж їх родичі інших відтінків.

Визнано, що помідори є природними жиросжигателями, які запускають обмін речовин. Томатна дієта протягом тижня допоможе скинути від 2 до 5 кілограмів.