Кейт Міддлтон знялася у дитячому телешоу (фото)

Схоже, що невістки королеви Єлизавети ІІ всерйоз намірилися зламати систему правил: вчора стало відомо, що Меган Маркл стане запрошеною редакторкою Vogue, а сьогодні повідомили, що 37-річна Кейт Міддлтон з’явиться в телешоу Blue Peter, що виходить на каналі BBC.

Минулого тижня герцогиня Кембриджська взяла участь в зйомках найстарішої дитячої телепередачі в світі – і в мережі вже є перші кадри!

Кейт зустрілася з дітьми в саду Chelsea Flower Garden в Челсі і взяла участь разом з ними в різних заходах на свіжому повітрі: вони садили квіти, знайомилися з мешканцями ставка і навіть будували з гілок курінь.

Для мене було великою честю познайомитися з усіма. Я багато чому сьогодні навчилася, – сказала герцогиня.

: bilshe.com

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