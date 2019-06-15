Рахманін заявивши, що припиняє співпрацю з каналом ZIK

Журналіст Сергій Рахманін був автором програми «Гра в класику» на телеканалі ZIK.

«Змушений припинити співпрацю з каналом ZIK. Причини зрозумілі. Дякую колегам за плідну співпрацю», — написав він.

Раніше повідомлялося, що перший заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня. Україна», автор програм «Апокриф» на «Радіо НВ» та «Гра в класику» на телеканалі ZIK Сергій Рахманін піде на парламентські вибори з партією «Голос» Святослава Вакарчука.

Нагадаємо, власником ZIKу ставши соратника кума Путіна Віктора Медведчука Тарас Козак — народний депутат від фракції «Опозиційний блок», який на дострокові парламентські вибори йде за списком «Опозиційної платформи — за життя» Медведчука, Бойка і Рабіновича. Таким чином, Козак об єднав свої три телеканалі — ZIK, «112 Україна» та NewsOne — у медіахолдинг під назвою «Новини». Топ-менеджери і журналісти масово звільняються з каналу ZIK.