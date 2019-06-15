У Луцьку рятувальники зняли з дерева кішку, яка просиділа там майже тиждень

У Луцьку рятувальники провели цілу операцію, щоб врятувати з дерева висотою з 9-поверховий будинок кішку, яка просиділа там майже тиждень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що кішка прожила на дереві висотою 18 метрів цілих шість днів. Як вона опинилася на такій висоті, ніхто не знає, але врятувати її намагалися всім будинком.

Щоб тварина не загинула на верхівці дерева в більш ніж 30-градусну спеку, їй з балконів майже тиждень кидали м’ясо і поливали водою. Проте дістати тварину самостійно людям не вдавалося.

Кішка знаходилася так високо, що дістатися до неї не могли навіть рятувальники-альпіністи. Для операції було залучено 18-метрова спецтехніка.

Кішку після її пригод зоозахисники віднесли до ветеринара. У неї зафіксували підвищену температуру. Зневоднення організму вдалося уникнути.

Кішці близько 1,5 року, вона домашня, так як з нашийником. Якщо власники тварини не знайдуться, їй підшукають новий будинок. Взяти до себе Чернявку, як її встигли охрестити рятувальники, вже зголосилися дві сім’ї.