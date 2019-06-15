Владні амбіції Філарета хочуть зруйнувати столітні надії українського народу, — Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявивши, що «акціонером» томосом є не одна особа, а весь український народ, але «владні амбіції» почесного патріарха ПЦУ Філарета хочуть зруйнувати надії на власну помісну православну церкву.

«Зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна постать, певним одним акціонером. Альо ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно. На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні надії українського народу мати свою помісну православну церкву», — сказавши він.

Епіфаній також розповів, що після виникнення непорозумінь намагався знайті компроміс із Філаретом, альо тієї «говорив мовою ультиматумів».

Серед вимог, які висував Філарет, Епіфаній назвавши відновлення Київського патріархату і титулу патріарха Київського, ухвалення статуту Київського патріархату і його скликання Синоду.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що зараз вже спілкується з Філаретом тільки через ЗМІ.