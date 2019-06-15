Борис Джонсон пообіцяв Brexit до 31 жовтня

Переможець першого раунду голосування за наступного лідера Консервативної партії і прем’єр-міністра Британії Борис Джонсон пообіцяв, що виведе країну з ЄС до 31 жовтня, заявивши, що від чергового відтермінування Brexit буде лише шкода.

У першому інтерв’ю після початку кампанії виборів нового лідера консерваторів Джонсон заявивши, що Brexit однозначно станеться до дедлайну 31 жовтня, і що Британія має готуватися до виходу без угоди з ЄС, що не буде для неї катастрофою.

За його словами, лише підготовка до виходу без угоди дозволить уникнути такого варіанту.

“Всі ті, хто говорити, що ми повинні відкласти вихід… Я думаю, вони ризикують завдати смертельної шкоди довірі до політики. Ми повинні зробити це. Ми повинні вийти до 31 жовтня “, – сказав Джонсон.