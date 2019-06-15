Відомі українці: 78 років тому народився актор і режисер Іван Миколайчук(відео)

Його називають символом українського кінематографа, обличчям і душею поетичного кіно, втіленням невмирущого українського духу. Він виринув ніби з карпатських легенд і співанок – незвичний для радянського глядача, небуденний, незвичайний, неповторний. У кожній зі своїх 34 ролей він був «не таким, як всі». У кожному з 9 своїх сценаріїв та обох режисерських роботах він не був таким, як того вимагав компартійний час. Він був народним, бо сам був – народом.

Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук Олег Вишняков.

15 червня – дуже важливий день для українського кінематографу. 78 років тому народився Іван Миколайчук. За своє життя Миколайчук зіграв 34 ролі, більшість із них відображали патріотизм до України та незламну волю українського народу. Молодий і гарний Миколайчук ще студентом розпочав кінокар’єру, вже тоді він ловив на собі захоплені погляди дівчат. Колеги по знімальному майданчику називали його “народним” актором. Він назавжди увійшов у історію кіномистецтва фільмами «Тіні забутих предків», «Пропала грамота», «Сон», «Білий птах з чорною ознакою» (акторські роботи), «Вавилон ХХ», «Така пізня, така тепла осінь» (режисерські).

В УРСР він носив тавро “неблагонадійного”. У 70-ті, коли розпочалася гонитва за діячами культури, страшним ударом для Миколайчука став арешт Сергія Параджанова. Пізніше і його кваліфікували як людину ворожої ідеології, заборонили знімати та грати.

Дитинство в гуцульському селі, раннє кохання, рання кар’єра, рання смерть. Помер Іван Миколайчук 3 серпня 1987 року, у 46 років. Якби Іван Миколайчук жив не у закритому суспільства, він став би героєм не лише національного, а й світового кінематографу. У кожного народу є кіноактори, які представяють його у світі, уособлюють його характер, душу і помисли. Для українців таким актором є Іван Миколайчук. Спадок геніального Івана Миколайчука з часом стає все ціннішим, набуває все більшого значення для нащадків.

«Чи потрібно якось спеціально турбуватися про те, щоб рятувати традиційну культуру? Мені здається, що ні. Рятувати треба душу народу, душу своєї нації. Всі найбільші цінності – в серці народному. Якщо збережемо духовне здоров’я, то не загубиться і його традиційна культура». Ці слова Івана Миколайчука підтверджують, що своїм талантом він показував українцям, хто вони є насправді. Не той образ, який був популярним у радянські часи – українця, який мислить приземленими категоріями, піклується лише про власну ситість та добробут. Він зламав цей стереотип та показав усім справжню українську душу – глибоку, готову піти на подвиг заради своєї нації. Вічна подяка та пам’ять.

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