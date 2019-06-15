Несподівані причини онкологічних хвороб

Американські фахівці розповіли про звички, які не зважають на шкідливими, але можуть викликати рак.

По-перше, на думку лікарів, до онкологічних захворювань може призвести звичка їсти дуже гарячу їжу і пити гарячі напої. Любов до гарячого може викликати рак стравоходу і порожнини рота, оптимальної для вживання медики вважають їжу і напої, охолоджені до температури нижче 60 градусів.

Небезпека підстерігає і тих, хто не мислить свого життя без кави. І справа тут навіть не у властивостях самого напою, а в тому, як готують кавові зерна для напою. В результаті обсмажування в них утворюються канцерогени, які можуть стати причиною розвитку раку легенів.

Любителям м’яса теж слід бути обережними: регулярне вживання червоного м’яса і напівфабрикатів збільшують ризик виникнення раку кишечника в чотири рази через вміст в переробленому продукті великої кількості нітрату натрію.

І, нарешті, четвертою звичкою, яка може викликати розвиток онкологічних захворювань, – пізно лягати спати. Неспання ночами призводить до того, що організм не може виробляти в достатній кількості гормон мелатонін, а це, в свою чергу, може викликати, наприклад, ризик розвитку раку грудей.