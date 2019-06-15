ДТП у Києві з переворотом і загиблими: з’явилося відео з місця аварії

У суботу вранці, 15 червня, в Голосіївському районі Києва між станціями метро “Либідська” та “Деміївська” сталося жахливе ДТП, журналісти отримали перше відео з місця подій.

Аварія сталася на шляхопроводі біля автовокзалу. На опублікованих фото і відео можна побачити, що легковий автомобіль перекинуло і практично розірвало на частини. На асфальті лежать тіла як мінімум двох загиблих в аварії.

“На місце їдуть швидкі і поліція. Можливо, скоро перекриють трасу. Будьте уважні”, – також йдеться в повідомленні.