Росія планує «імпортувати» працездатне населення з України, – ІС

Одна з довгострокових цілей РФ в результаті видачі паспортів і громадянства жителям ОРДЛО – рішення власної демографічної проблеми.

Таку думку висловив координатор ІС Дмитро Тимчук.

«Це фактичний” імпорт “працездатного населення. Причому, складається відчуття, що як раз видача великої кількості російських паспортів “громадянам республік” Кремлем вважається недоцільною. Так, незважаючи на пропагандистські заяви, на сьогодні для розгляду органами російської влади подано всього кілька тисяч пакетів документів. Причому, за даними групи ІС більш ніж 500 з них відправлено міграційними органами РФ на доопрацювання або взагалі не взяті в роботу в “зв’язку з відсутністю підстав”, -розповів він.

«Крім того, офіційні заяви російських органів влади про невиплату пенсій” новим громадянам “, заборона на видачу російського закордонного паспорта, питання з пропискою, неможливість, як в Криму! отримання на нього кредиту – все це істотно знизило кількість бажаючих отримати аусвайс. Ще більш “напряг” обстановку К.Волкер, який заявив, що Держдепартамент США буде відслідковувати видані таким чином документи. Тому паспорта реально будуть видаватися тільки військовим і колаборантів, іншим як вийде, а казки пропагандистів про доставку в ОРДЛО півмільйона “двоголового” паспортів залишаються всього лише казками », – зазначає експерт.