У Запоріжжі побили священика за прохання вимкнути російське радіо

Водій маршрутки в Запоріжжі у відповідь на прохання пасажира вимкнути радіо з російськими новинами кілька разів ударив його і виштовхав з транспорту.

Потерпілий – її чоловік, священик на ім’я Андрій. За словами Тетяни, Андрій тричі просив водія вимкнути новини, але той не реагував. А коли спробував зняти водія на камеру, то водій вирвав у нього з рук телефон і викинув у вікно, а самого пасажира вдарив кілька разів і виштовхав з машини.

У результаті, як з’ясувалося пізніше, священик отримав травму – перфорацію барабанної перетинки. Тетяна зверталася до пасажирів і людям на зупинці, щоб ті викликали поліцію і сфотографували номери, проте допомогти їй погодився лише один молодий хлопець.

Після того, як історія була опублікована, до Тетяни, за її словами, звернулася Служба безпеки України.