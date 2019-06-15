У Києві поліцейський Prius під час погоні протаранивши Ford

15 червня в Києві на перетині вулиць Вишгородської та Івана Івашкевича сталася ДТП за участю автомобіля Ford і поліцейського Toyota Prius. Під час погоні патрульний екіпаж зіткнувся з виїжджаючим на перехрестя авто.

Інцидент стався близько 4:00.

За словами водія Ford, він їхав по вулиці Івашкевича. У цей момент по вулиці Вишгородській їхали кілька патрульних екіпажів, які брали участь у гонитві. Не встигнувши загальмувати, Ford на перехресті влетів у поліцейський Prius.

Внаслідок зіткнення постраждав правоохоронець. Попередньо, лікарі швидкої діагностували у нього струс головного мозку. Водій Ford, на щастя, не постраждав.

У Prius повністю зім’ята передня частина. У Ford залишилася вм’ятина з пасажирської сторони і відлетіло переднє ліве колесо. Деталі та точні причини аварії встановлюються.