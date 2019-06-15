«Золоті жили» контрабанди в ОРДиЛО

Мабуть, твердження про те, що на війні заробляють усі, завдяки політичного підтексту зараз вже перестало сприйматися як потребує доказів.

Тема про постійному потоці контрабанди, якою займаються цивільні і військові на територіях поблизу лінії фронту друга по популярності (після корупції в армії).

Що нібито зводить нанівець будь-які спроби завершити збройний конфлікт. Проте в цьому випадку можна говорити про класичну підміні причин і наслідків: звичайно, незаконне рух товарів відбувається саме за умов, які спричинила війна, однак військове протистояння породжує все-таки агресія сусідньої країни. Хоча, безумовно, контрабанда на прифронтових територіях дійсно існує. Але якщо порівнювати масштаби, про які йде мова, то помітно істотне зменшення. Хоча і з різних причин.

По-перше, не можна не помітити, що діяльність різних служб, залучених до операції об’єднаних сил, стала більш злагодженою. Створення єдиної системи роботи для запобігання порушення законів (чого не було під час проведення АТО) дає позитивні результати: військові разом з поліцією, працівниками ГФС і прикордонниками викривають на звільнених територіях численні злочинні угруповання, які, крім іншого, налаштовані на незаконне переміщення різних товарів на окуповану територію.

Буквально днями керівник Донецької ВГА Олександр Куц повідомив про викриття злочинної схеми виготовлення та збуту фальсифікату алкогольних напоїв, яку виявили слідчі ГУНП в Донецькій області спільно з оперативниками управління захисту економіки і ОРР ОРУ Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України під процесуальним керівництвом військової прокуратури ООС: «Встановлено, що група жителів Донецької області виготовляла та збувала в різних областях України, в тому числі і на окупованій її частини, фальсифікат алкогольних напоїв».

Тоді в Краматорську і Костянтинівці було виявлено та вилучено понад 700 десятилітрових упаковок ТетраПак (майже 7 тис. л), більше 85 тис. пляшок готової продукції підробленого алкоголю, 920 тис. грн і $9850, отриманих від продажу фальсифікату, бухгалтерські документи та чорнові записи про місця в яких реалізовувалася продукція, її обсягів та отриманих сум … Показово, що на цьому процес не зупинився, вже почали перевіряти всіх причетних до цієї схеми.

За даними командування, з початку ОНС в цілому виявлено 1560 фактів порушення порядку переміщення товарів і здійснення господарської діяльності, вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 274 млн грн, серед яких товарів підакцизної групи на суму 113 млн грн. Судовими органами прийнято рішення про конфіскацію майна в дохід держави на загальну суму 11,4 млн грн. І більш небезпечне: протягом минулого року виявлено 11 фактів переміщення через контрольні пункти в’їзду-виїзду боєприпасів, елементів і частин зброї та іншого військового майна. За чотирма фактами порушено кримінальні провадження.

Тільки за травень 2019-го було проведено кілька резонансних затримань, які ілюструють різноманітність «золотих жил» контрабанди. На КПВВ «Новотроїцьке» співробітники військової прокуратури ООС, слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в Краматорську, і співробітники Управління захисту економіки розкрили і припинили дйствия злочинної схеми, в якій фігурує шість інспекторів прикордонної служби.

Мова йде про 70 епізодах злочинів на загальну суму понад 600 тис. грн, яку військові вимагали та отримували від перевізників (не виключено, тим самим прикриваючи контрабандні перевезення). Днями раніше на тому ж пункті в автомобілі Renault (керованому жителем окупованого Донецька) під час обшуку серед особистих речей в корпусі кишенькового ліхтарика виявлені пакети з амфетаміном та метамфетаміном. Але частіше всього з окупованих територій намагаються тихцем перевезти гроші, а в окуповані міста — електроніку та побутові товари.

На вже згаданому «Новотроїцькому» був затриманий громадянин України з Макіївки, який намагався перевезти через лінію розмежування 1 млн 116 тис. грн і $ 2850, які він сховав у конструкціях автомобіля. «Транспортний засіб і грошові кошти вилучені представниками слідчого відділу фінансових розслідувань ГФС. Походження грошей та їх подальше призначення будуть з’ясовувати правоохоронці з прийняттям відповідного правового рішення», — звітують у штабі ООС.

На КПВВ «Маріїнка» прикордонники завадили перевезення з окупованого Донецька готівкових коштів в еквіваленті 5 млн грн. А спецпідрозділ податкової поліції ГФС України, яке включено в Об’єднані сили і діє у складі фіскального наряду на тому ж КПВВ, запобігла спробі незаконного переміщення на непідконтрольну територію великої партії сонцезахисних окулярів відомих брендових марок на суму близько 820 тис. грн.

Але лінія фронту не обмежується виключно КПВВ. Спроби незаконного перетину кордону та контрабанді різних товарів відбуваються майже у всіх прифронтових населених пунктах. Незважаючи на це, говорити про тенденції збільшення контрабандного трафіку немає підстав. Після закриття три роки тому одного з найбільших каналів у Донецькій області в селищі Новолуганское, де щомісяця завозили і відразу переправляли на окуповану територію близько 4 тис. т. продуктів на суму понад 200 млн грн, — таких схем, у яких брало участь майже все доросле населення, вже немає.

Звичайно, менш масштабні «струмочки» незаконного товарообігу течуть і далі. На території прифронтових населених пунктів існують так звані козячі стежки, по яких, минаючи небезпеку, можна пройти пішки або проїхати на невеликому транспорті.

Нерідко трапляється так, що лінія фронту проходить прямо по вулицях села, тому фізично перекрити всю територію неможливо. Тому деякі підприємці намагаються проносити цими стежками товари, заборонені до перевезення партіями через КПВВ. А користуються тим, що прохід не може бути повністю перекритий (без оголошення «червоного режиму»), бо це зробило б неможливою нормальну життя місцевих жителів.

Таких «ходоків» досить часто затримують правоохоронці — мобільні групи або навіть місцеві чиновники. Наприклад, глава ВГА Зайцево Володимир Веселкин написав про такому разі на своїй сторінці у Facebook: «Нещодавно зруйнував невеликий (хоча, як подивитися) канал незаконного переміщення товарів на непідконтрольну територію, а саме в Горлівку (десятки нових мобільних телефонів. — авт.) . Дуже хотів зрозуміти, хто замовник і хто на цьому заробляв? Сьогодні з’ясувалося колишній депутат Горлівської міськради, один горлівського мера-перевертня, потім друг «горлівського біса» Ігоря Безлера — Юрій Крикуленко. Відома особистість».

Через такі «дірки», які добре відомі місцевим і військовим, іноді не тільки переміщують невеликі партії товарів, але і навіть переводять людей. Днями, наприклад, був випадок, коли таким чином намагалися переправити на окуповану територію дитини, на переміщення якого не було дозволу від батька.

І на самих КПВВ так звані мішечники, які перевозять ручним вантажем продукти і якісь товари, вже не такі активні, як це було ще рік тому. Як і немає значних обсягів, які оберталися на так званих логістичних центрах, спішно відкритих під керівництвом тодішнього голови ВГА Павла Жебрівського, однак згодом так само оперативно закритих правоохоронцями (схеми контрабандного вивозу тонн різноманітної продукції були надто явними).

За спостереженням Веселкіна, чимало горлівських підприємців, які протягом декількох років таким чином намагалися напівлегально перевозити якісь товари і продукти, вже зайнялися іншим бізнесом. Однак за цей час жителі дещо звикли до нових продуктів, яких ще два-три роки тому взагалі не було на окупованих територіях. І хоча в магазинах ще можна побачити деяку українську продукцію, вона представлена вже не такою високою часткою серед усього асортименту.

А ще однією з причин таких змін стала заборона на перевезення українських товарів з боку бойовиків. Якщо під час управління Захарченко вони більш або менш лояльно ставилися до перевезення товарів з вільних територій (особливо для фабрик, чий виробничий цикл привязн до українських складовим), то зараз цього вже немає.

За інформацією з окупованих територій, існують чіткі вказівки з Москви, які забороняють ввіз українських товарів, тому що на всіх рівнях лобіюється тільки те, що надходить з Росії. Це підтверджується, наприклад, ситуацією в селищі Верхнеторецком: ще два місяці тому там існував перехід, по якому місцеві жителі могли невеликими партіями ввозити продукти на окуповану територію, а тому, наприклад, відправляти дешевий тютюн.

Нещодавно пролунали заяви про намір припинити торговельну блокаду окупованій території, яка була введена України після вимог активістів 2017 року. І якщо це рішення буде прийнято, навряд чи воно торкнеться всіх сфер життя. Швидше за все, будуть задоволені інтереси великого бізнесу. Однак і йому, навіть при хороших прибутки завдяки контрабанді, не вдасться забезпечити потреби жителів окупованих територій всім товарно-продуктовим асортиментом. І в наповненні цих територій значними обсягами українських товарів не зацікавлені насамперед російські виробники, які заполонили тамтешній ринок.