Люди позіхають, щоб охолодити мозок — нове дослідження

У дослідженні, опублікованому в журналі Physiology& Behavior, взяли участь 92 студента-біолога, які змінювали температуру свого мозку в лабораторії. Команда хотіла перевірити гіпотезу про те, що позіхання спрацьовує, коли череп стає занадто гарячим. Згідно гіпотезі, позіхання допомагає охолодити мозок шляхом остужения крові в сонних артеріях.

Температура головного мозку може змінюватися з різних причин, включаючи стрес, збудження кори мозку і характер сну.

Як проводилося дослідження

Учасникам було запропоновано помістити холодну (4 С), теплу (46 C) або кімнатної температури (22 C) упаковку на сонні артерії — великі кровоносні судини на шиї, які качають кров до мозку, шиї і обличчя. Вони тримали компрес в цій області протягом п’яти хвилин, а потім вчені використовували термографічне обладнання, щоб перевірити, чи змінилася температура мозку учасників. Неможливо точно виміряти температуру мозку без інвазивної процедури.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Потім учасники подивилися 63-секундне відео про дев’яти різних заспаних людей. Після перегляду кліпів вони заповнили анкети, відповідаючи на питання, чи було у них бажання позіхати до, під час або після перегляду. Оскільки позіхання заразне, вчені вирішили, що це покаже, чи вплинула температура спрямовується до мозку крові на рефлекс.

Результати дослідження

Як і очікувалося, вчені виявили, що охолодження було пов’язано з меншою кількістю позіхів.

62 з 92 учасників захотіли позіхати під час перегляду відео. Учасники, які знизили температуру свого мозку, відчували менше бажання позіхати, ніж ті, хто перебував у групах з теплою і кімнатною температурою. У загальній складності В «холодної» групі відчували потребу позіхнути 48,5% учасників, а в «теплій» — 84,8%. Для групи «кімнатної температури» цей показник склав 69,2 відсотка.

«Ці результати узгоджуються з попередніми дослідженнями, які вказують на те, що позіхання функціонує як компенсаторний механізм охолодження мозку», — пишуть автори.

Ендрю С. Геллап, співавтор дослідження і доцент кафедри психології в політехнічному інституті SUNY (США), сказав, що позіхання часто неправильно розуміють як в науковому співтоваристві, так і серед широкої громадськості. Геллап і його команда вже показали в попередньому дослідженні, що люди рідше позіхають взимку, ніж в літні місяці. Ця робота 2014 року також була опублікована в журналі Physiology & Behavior.

За матеріалами Newsweek

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