«Він зробив величезну помилку». Яценюк пояснив, чому Порошенко програв вибори

Поразка екс-президента України Петра Порошенка на чергових виборах, на яких перемогу святкував головний його конкурент Володимир Зеленський, винен сам екс-гарант, так як за власною ініціативою вирішив інформаційну війну проти партії «Народний фронт» та особисто проти її лідера Арсенія Яценюка.

Відзначається, що дана заява Арсеній Яценюк зробив в інтерв’ю відомому журналісту Дмитру Гордону в його авторській програмі.

«Він зробив величезну помилку. Йому не потрібно було починати війну проти мене в 2014 році», — підкреслив Яценюк у відповідь на питання Гордона, чому Порошенко програв вибори.

«Я свідомо йшов на всі речі. Я знав, що це не просто буде мінус рейтингу, а просто знищить рейтинг «, — підкреслив Яценюк у відповідь на питання Гордона, чому Порошенко програв вибори», — додав він.