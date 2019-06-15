Коли викидати подушки та ковдри?

Коли настає момент генерального прибирання, господині в першу чергу прибирають в шафі, миють вікна, викидають склад непотрібних побутових речей. Але в цей же час потрібно подумати і про спальне місце.

Матрац, ковдра і подушки теж вимагають заміни. З роками там з’являються частинки сміття, пил, пружини виходять з ладу, а подушки вбирають весь бруд з волосся і обличчя.

Коли приходить час поміняти подушки і матраци?

Подушки

Подушки з легкістю вбирають підшкірне сало, відмерлі клітини волосся і шкіри. Це сприятливе середовище для розвитку пилових кліщів і різних грибкових хвороб. Небезпечні подушки не придатні для сну, тому замінювати їх слід кожні два роки.

Кожні півроку рекомендується прати подушки. А між самою подушкою і невеличкий повинен бути спеціальний захисний чохол.

Ковдра

Найголовніше правило тут – регулярне провітрювання ковдри. Гарна ковдра зможе прослужити понад 15 років, адже не повинна витримувати навантаження, на відміну від матраца і подушки.

Матрац

Період служби матраца залежить від того, що в ньому всередині. Якщо матрац латексний – термін служби складе 8 років. Матрац з піною потрібно замінювати кожні 7 років. А пружина зменшує термін служби матраца ще більше.

Необхідно прислухатися до свого організму, щоб зрозуміти, що час замінити матрац настав. Якщо спати стало незручно, а вранці ви відчуваєте себе погано – пора шукати новий зручний матрац.