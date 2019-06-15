8 кращих літніх продуктів для жінок, які варто їсти якомога частіше

В кінці-кінців, це просто смачно!

Літо — саме час перейти на здорове харчування. Свіжі овочі та фрукти в достатку, тепла погода допомагає підтримувати активність, а замість булочок завжди можна з’їсти шматочок корисного кавуна або полуницю. Ось ще кілька дуже корисних літніх продуктів, які варто їсти частіше.

Вишня і черешня

Справжні коштовності, багаті антоціанами – речовинами, які мають протизапальні властивості і допомагають знизити ризик самих різних захворювань, в тому числі раку і вікової деменції.

Волоський горіх

Саме жінкам варто їсти їх якомога частіше, в ідеалі – кожен день, адже регулярне їх вживання, як підтвердили дослідження, допомагає придушити ріст пухлин молочної залози. Крім того, поліненасичені жири, корисна клітковина і антиоксиданти допомагають підтримувати здоров’я судин і серця.

Помідор

У них багато лікопіну, поживної речовини, яке допомагає боротися з хворобами і допомагає жінкам знизити ризик розвитку деяких форм раку і серцевих захворювань. Крім того, в томатах багато природного колагену, який підтримує здоров’я і молодість шкіри. Тільки додавайте до помідорів крапельку рослинного масла, так як корисні речовини, які в них містяться, найкраще розчиняються саме в жирах.

Кавун

Влітку нам потрібно особливо багато вологи, а кращий спосіб отримати її в достатку і при цьому не лопнути — це їсти овочі і фрукти, багаті водою. І чемпіон серед них — кавун. Крім того, ця велетенська ягода містить калій, який необхідний нашому серцю, а також антиоксиданти, які допомагають клітинам протистояти небезпечним вільним радикалам.

Ягода

Чим більше свіжих ягід ви їсте, тим міцніший ваш природний захист. Практично всі вони містять антоцианіни — корисні речовини, що допомагають у запобіганні утворення злоякісних пухлин. Крім того, в ягодах багато антиоксидантів, які допомагають захистити серце. Так що з’їдайте хоча б склянку чорниць, малини або ожини кожен день — це не тільки смачно, але і корисно.

Зелений чай

Крижаний зелений чай у спеку – що може бути краще? Він тільки освіжає, але і підтримує наше серце. Крім того, листя чаю містять антиоксиданти, які допомагають клітинам шкіри справлятися з ушкодженнями, завданими ультрафіолетовими променями — дуже актуально влітку!

Чорнослив

Калій і вітамін К — ось чим багаті ці смачні фрукти. Це особливо важливо для жінок, що проходять через менопаузу: дослідження підтвердили, що регулярне вживання чорносливу здатне допомогти запобігти втраті кісткової маси. Нарешті, він просто дуже смачний!

Рукола

Ще один суперфуд, що робить наші кістки міцними і міцними. Рукола багата вітаміном К, який необхідний для запобігання остеопорозу і втрати кісткової маси. Їжте її все літо — і не хворійте!