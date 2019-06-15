Арахамія: Екс-заступник міністра оборони Гусєв очолить Херсонську область

Колишній заступник міністра оборони Степана Полторака Юрій Гусєв стане головою Херсонської обласної адміністрації.

«На Юрія була сама потужна інформаційна атака. Ми знаємо від кого вона йде. І він вирішив сам, це його особисте рішення, президент сказав, що ми будемо витримувати. Він і піде на керівника області. Херсонської, наскільки я чув, як раз йде оформлення», — заявив він.

Нагадаємо, раніше Юрій Гусєв був 41 в списку кандидатів у Верховну раду, але після низки публікацій у ЗМІ він передумав балотуватися у Верховну Раду.

Гусєв прийшов у Міноборони в команді Юрія Бірюкова і звільнився з посади у 2015 році.

Колишнього заступника Полторака підозрювали в причетності до завищення цін при закупівлі палива для армії. Тоді переплата склала 180 мільйонів гривень. Також питання у Комітету Ради з оборони виникали до нього і через придбання квартир для військових.