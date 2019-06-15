Масштабна ДТП у Києві: поліція уточнила кількість постраждалих

В результаті масштабної ДТП, яке сталося сьогодні вранці в Києві, чотири людини отримали травми, несумісні з життям. Одна людина госпіталізована. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

У поліції нагадали, що смертельне автопригода сталася близько 8:30 у Голосіївському районі, на площі Деміївській.

Правоохоронці встановили, що водій Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем Skoda.

«У результаті аварії чотири людини, що знаходилися в Chevrolet, отримали травми, несумісні з життям. Водій іншої іномарки отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований у лікарню», — розповіли в поліції.

Зараз на місці ДТП працюють правоохоронці, вони опитують свідків і очевидців цього ДТП, а також встановлюють її механізм, розповіли в столичній поліції.

«Подія належним чином зареєстровано. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», — додали правоохоронці.

У ДСНС при цьому повідомили, що «в результаті ДТП 4 людини загинуло та 2 госпіталізовані до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів». Рятувальники додали, що на місці ДТП рятувальники за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального комплекту відключили акумуляторну батарею одного з автомобілів та деблокували тіло чоловіка з іншого авто. Також рятувальники змили паливо, яке в результаті ДТП розлилося на проїжджу частину».