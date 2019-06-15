Не приїхав: Парад у Маріуполі пройшов без Зеленського (фото)

У суботу, 15 червня, в Маріуполі відбувся парад на честь п’ятої річниці визволення міста, повідомляє сайт міста Маріуполь.

У параді взяли участь добровольці батальйону Азов, бійці НГУ, прикордонники, поліцейські і курсанти ДЮІ.

Пройшовши маршем під оплески городян, військовослужбовці та правоохоронці вишикувалися перед почесними гостями.

Перед жителями міста виступив перший заступник начальника Національної поліції України Вадим Троян, голова Донецької ОДА Олександр Куць і мер Вадим Бойченко.

Святкування продовжив святковий концерт та виставка військової техніки.

Напередодні в Адміністрації президента заявили про те, що в суботу Володимир Зеленський відвідає Маріуполь, проте про його присутність на святкуванні не повідомляється.

Як відомо, 13 червня 2014 року добровольчий батальйон Азов за підтримки НГУ і ЗСУ звільнив місто від проросійських сепаратистів. На честь звільнення щорічно проводяться військові паради і масові святкові заходи.

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