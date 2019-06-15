Експерти Американського онкологічного товариства назвали 4 звички, що ведуть до раку

Звичка їсти страви гарячими і кави з ранку. Американські онкологи вказали на взаємозв’язок між деякими звичками і статистикою ракових захворювань.

Гаряча їжа та напої. У людей, які мають звичку вживати їжу і напої дуже гарячими, збільшується ймовірність захворіти на рак стравоходу і слизової оболонки порожнини рота. Експерти закликають не пити чай і не вживати страви, температура яких перевищує 60 градусів.

Ранкова кава. Під час смаження кавових зерен утворюються канцерогени, які здатні накопичуватися в організмі. Вживання двох і більше чашок кави в день на 41% підвищує ризик розвитку раку легенів навіть у некурящих людей, – до такого висновку прийшла Американська асоціація дослідників раку, проаналізувавши дані 1,2 мільйона осіб.

М’ясо кожен день. Звичка їсти щодня червоне м’ясо і особливо продукти його переробки, як показують дослідження, збільшують ризик передчасної смерті на 43% – в тому числі від виникаючих онкологічних хвороб. Найбільш шкідливою речовиною в перероблених м’ясних продуктах вважається нітрат натрію – з ним вчені пов’язують в чотири рази більш високий ризик виникнення раку шлунково-кишкового тракту.

Активність ночами. Недосипання і звичка спати до дуже пізнього часу сприяють недостатньому виробленню гормону мелатоніну, який відповідає за природні добові ритми людини. Саме з його нестачею багато дослідників пов’язують розвиток пухлинних процесів в організмі. Зокрема, на думку онкологів, брак гормону мелатоніну підвищує ризик захворювання на рак грудей.

: МедікФорум