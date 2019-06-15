Перебуває в СІЗО екс-регіонала Єфремова включать в першу десятку «Оппоблока»

Екс-регіонал Олександр Єфремов увійде в першу десятку виборчого списку «Оппоблока» на позачергових парламентських виборах.

Про це заявив народний депутат Євген Мураєв в ефірі телеканалу «Україна».

За його словами, Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який прийняв рішення не брати участь у виборчій кампанії.

«Єфремов вже три роки перебуває в місцях позбавлення волі за надуманими звинуваченнями. Сподіваюся, це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакомислячих, які перебувають у місцях позбавлення волі за режиму Порошенко», — заявив Мураєв.

Нагадаємо, 30 липня 2016 року екс-главу фракції «Партія регіонів»