Експерти Американської спілки харчування назвали 3 можливі причини діабету

Велика кількість вітаміну В12 у їжі, недостатнє вживання овочів і незбалансоване харчування в цілому – ці 3 фактори, на думку американських вчених, можуть спровокувати розвиток діабету другого типу.

Проаналізувавши результати декількох масштабних досліджень, фахівці Американського суспільства харчування з’ясували, що саме в раціоні харчування сучасних людей може стати можливою причиною появи діабету. Їх міркування про це опубліковані на сайті Medicalxpres.

Передозування вітаміном В12. Головні джерела вітаміну В12 – це різне м’ясо: яловичина і яловича печінка, баранина, лосось, сардини, тріска. Американські експерти заявили в публікації, що «одним з факторів, який може спровокувати діабет другого типу, є вживання їжі з великою кількістю вітаміну В12».

Вони відзначають, що вітамін В12 є важливим для здоров’я: його недолік сприяє нервозності, депресії, оніміння в ногах і руках, прискорене серцебиття, втоми, агресії або апатії, проблем з пам’яттю. Але «врівноважувати» даний вітамін слід вживанням продуктів з вітамінами В2 і В6 – каш, горіхів, гранатів, апельсинів, житнього хліба.

Неправильний порядок вживання їжі. За словами дослідників, під час обідів і вечерь слід дотримуватися певний порядок в чергуванні страв – спочатку з’їдати овочі, і лише після цього гарнір з м’ясом.

Така послідовність дозволяє організму краще контролювати рівень цукру в крові, а також – швидше насититися, захищаючи тим самим від набору ваги. Зростання цукру в крові і жиру в тілі є визначальними величинами в розвитку діабету.

Незбалансоване харчування. Якщо людина вживає в їжу виключно рослинні продукти, або їсть занадто багато м’яса, – вона харчується незбалансовано, що збільшує ризики діабету. Для профілактики цієї недуги необхідний різноманітний раціон.

Вчені встановили, що харчування, в якому багато овочів, але також присутні м’ясо і молочна продукція, допомагає знизити ризик розвитку діабету на 60%. За їх словами, рослинні продукти при кожному прийомі їжі повинні становити половину порції.

: МедікФорум