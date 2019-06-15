Стандарти Медведчука: відомий телеведучий припиняє випуск своїх авторських програм ZIK

Популярний український телеведучий та журналіст Остап Дроздов у своєму блозі пише про те, що новина про те, що його рідний телеканал ZIK тепер належить Медведчуку застала його в дорозі, з обмеженим доступом до мережі та інтернету.

Дроздов зазначає, всі ці роки він мав щось схоже на автономію. Попередній власник каналу давав можливість мати свій авторський острівець, і це була розкіш. Навіть, коли на канал прийшли всеїдні «колеги», він від власника мав гарантії невтручання в свою авторську програму.

За словами журналіста, в межах цієї програми він поставив кілька ключових принципів: тільки українська мова в ефірі, недопуск в ефір відверто проросійських регіоналів і жорстка антиросійська риторика. В сумі телеканал ZIK був єдиним місцем, де авторська суб’єктивна харизматична журналістика могла хоч якось конкурувати з засиллям псевдостандартів кшталт «всі, навіть негідники і вороги, мають право на свободу слова».

Остап Дроздов пише, тому зараз, коли прийшла ця новину про зміну власника, хотілося б запевнити всіх телеглядачів, що ключові принципи, які він перерахував, для нього навіть більше, ніж просто професія. Тому наступний четвер буде тим днем, коли він вперше за останнє десятиліття буде не в прямому ефірі у студії програми «Прямим текстом», а вдома. «Поки нове керівництво не озвучило своєї редакційної політики за моїх авторських програмах – я припиняю їх вихід», – резюмував телеведучий.