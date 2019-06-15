У Харкові затримали палія скандальної намети атошников

У Харкові затриманий чоловік, підозрюваний у підпалі волонтерської намети на площі Свободи 20 травня поточного року.

Як інформує в поліції Харківської області, зловмисником виявився місцевий мешканець 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів.

Зараз він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років.

Досудове розслідування триває.

Намет вимагає знесли міськрада, при цьому її захищають націоналісти і радикальні активісти.