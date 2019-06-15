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Порошенко буде перебувати під держохороною довічно, – УДО

15.06.2019

Колишній президент України Петро Порошенко буде перебувати під державною охороною довічно.

«Згідно з законом «Про охорону органів державної влади та посадових осіб», президент України після припинення повноважень забезпечується державною охороною довічно, якщо тільки він не був усунений з поста в порядку імпічменту», — йдеться у відповіді.

Також повідомляється, що УГО засекретив інформацію про те, на яких автомобілях пересувається Порошенко і скільки у його охорони автомобілів, а також про те, скільки у нього охоронців.

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