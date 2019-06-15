«Ви з рук вбивці брали цяцьки під час війни»: Бабченко жорстко пройшовся по «прозревшей» Чулпан Хаматової

Зірка російського кінематографа Чулпан Хаматова зовсім раптово «прозріла» і стверджує, що, якби їй було відомо, що Путін почне кровопролитну війну на Донбасі, вона б ніколи його не підтримала.

Таке «покаяння» не вразило журналіста Аркадія Бабченко: на своїй сторінці в соцмережі він заявив, що вона змінила свою позицію занадто пізно, а щирість її слів викликає сумніви. За словами Бабченко, аргументи Хаматової не переконують, оскільки багато років вона відмахувалася від голосу правди.

«Є одна проблема Вам говорили, Чулпан Наилевна. Вам казали, сурмили в усі труби, волали на всі вуха. Вас попереджали. Але немає. Ви не хотіли чути. А від нас, оравших, відмахувалися», — написав Бабченко. За його словами, з початком бойових дій на Донбасі вже можна було відмовитися від показної лояльності Путіну, однак Хаматова на це не пішла. У 2015 році вона не погребувала отримати державну нагороду з рук Путіна.

«Чулпан Наилевна, а коли війна вже йшла — що Вам заважало брати цяцьки з рук вбивці… Ви і зараз не хочете чути. Ми і зараз вам у вуха орем. Але ви знову отмахиваетесь. А вас попереджали», — додав Бабченко.