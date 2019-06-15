Президент України прибув до Маріуполя на меткомбінат ім. Ілліча ( онлайн-трансляція)

До Маріуполя прибув Президент України Володимир Зеленський з нагоди святкування п’ятиріччя звільнення міста від незаконних збройних формувань.

В даний час гарант держави в супроводі офіційних осіб і керівництва компанії Групи Метінвест прибув на ММК ім. Ілліча з екскурсією на сучасний комплексі МНЛЗ № 4.

Комплекс МНЛЗ № 4 розроблений з урахуванням новітніх технологій з дотриманням європейських екологічних стандартів. Він дозволить збільшити потужність ММК імені Ілліча з виплавки сталі майже на 40%. Сучасне обладнання МБЛЗ дасть можливість металургам підвищити енергоефективність, якість продукції та збільшити переробку чавуну в продукцію преміум-сегмента.

Нагадаємо, що сьогодні місто відзначає День визволення від окупантів масштабним фестивалем «Вільний Маріуполь».

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