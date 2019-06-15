Зухвала Леся Нікітюк зайнялася улюбленою справою просто в аеропорту

Ця красуня вміє привертати до себе увагу шанувальників у соціальній мережі і не тільки

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка дійшла до фіналу шоу “Танці з зірками”, але не перемогла в ньому, часто ділиться з підписниками в Instagram новими фото та новинами зі свого зіркового життя. Так, в цей раз Леся опублікувала нове фото, яке викликало багато обговорень в соцмережі.

Так, на фотографії Леся позує в київському аеропорту Жуляни, а точніше в дьюті-фрі. Там артистка зайнялася улюбленою справою – шопінгом і рекламою, звичайно ж все це фотографуючи. На знімках Леся позує в кокетливому блакитному платтячку з флористичним принтом. В руках вона тримає парфуми, які рекламує, а в підписі до фото розповідає про те, яка вона зухвала, і як любить ці парфуми.