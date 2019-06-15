ДТП в Киеве с полицией: в Оболонском районе полицейский попал в аварию

15 июня, в Киеве (Оболонский район), на пересечении проспекта Правды и улицы Вышгородской, произошло ДТП с участием полицейского автомобиля Toyota Prius. Об этом сообщает ЭспрессоTV.

Сообщается, что несколько патрульных машин устроили погоню за автомобилем BMW, в ходе которой один из Toyota Prius столкнулся с Ford Kuga. В результате аварии пострадал один из правоохранителей, который находился в автомобиле в момент столкновения. Никто из машины Ford не пострадал.

По словам свидетелей, BMW по которой гнались копы, от них сбежала. Официальной информации о происшествии на данный момент нет.

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