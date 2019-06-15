Меган Маркл намагається обійти Кейт Мідлтон за популярністю в Інстаграмі за допомогою фахівця з соцмереж

Принц Гаррі і Меган Маркл найняли експерта з просування в соціальних медіа, щоб підвищити свої популярність в Інстаграмі, оскільки пара наразі на 700 тис. підписників відстає від герцогів Кембриджських Кейт Мідлтон та принца Чарльза.

Про це виданню Daily Mail стало відомо від інформованих джерел.

Наразі в акаунту родини герцогів Сассекських @sussexroyal 8,5 млн підписників, в той час як у сторінки Кейт Мідлтон та принца Вільяма @kensingtonroyal — 9,2 млн підписників.

За інформацією видання, між двома герцогськими сім’ями існує помітна конкуренція в соцмережах.

Так, минулого місяця Гаррі і Меган поділилися в Інстаграмі раніше неопублікованими фотографіями зі свого весілля. Ці фотографії були оприлюднені в той же день, коли герцоги Кембриджські намагалися використати Інстаграм для популяризації квіткового фестивалю Chelsea Flower Show, в котрому вони брали участь.

Свій акаунт в Інстаграмі подружжя герцогів Сассекських завело 2 квітня цього року. Менш ніж за шість годин свого існування він набрав один мільйон підписників, що стало рекордом соцмережі.

Акаунт герцогів Кембриджських був створений у 2015 році.