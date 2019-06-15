Слухання у справі про екстрадицію Ассанжа до США призначили на лютий 2020 року

Лондонській суд вирішив, що повне слухання щодо екстрадиції засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа до США відбудеться у лютому 2020 року.

Коли Бен Брендон – адвокат, який представляє США у суді – озвучивши висунуті проти Ассанжа звинувачення, зокрема, щодо мережевого злому пароля Міністерства оборони США, Ассанж відповів, що нічого не зламував.

США вимагають екстрадиції з Британії 47-річного Ассанжа, якому за 18 обвинуваченнями загрожують десятки років в язниці, якщо його визнають винним. Тепер йому загрожує звинувачення у федеральній змові у США у справі про один з найбільших витоків інформації, що становлять державну таємницю. На думку американського адвоката Баррі Поллака, що звинувачення є безпрецедентними та висунуті Ассанжу за намагання інформувати про кроки уряду США.