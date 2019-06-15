Під Одесою 11-річна дівчинка пішла на танці і не повернулася додому. Оголошена пошукова операція

В Одеській області триває спецоперація з пошуку 11-річної Даші Лук’яненко, яка 13 червня вдень пішла на танці і досі не повернулася додому.

У пошукових заходах беруть участь поліцейські п’яти найближчих до Іванівці районних відділень поліції, 100 військовослужбовців Нацгвардії України, десятки співробітників ДСНС і більше сотні волонтерів.

Кримінальне провадження відкрито за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Проводяться обшуки та подворові обходи.

Крім того, прочісували поля, посадки, яри і занедбані будівлі. На в’їзді в райцентр працюють пости поліції.

Пошуки ведуться і з повітря. До спецоперації залучено літаки місцевого аероклубу, борти яких оснащені відеокамерами.

— МВС України (@MVS_UA) 15 червня 2019 р.