Зеркаль: У Києва є план, який змусить Росію повернути моряків і кораблі

Київ розробив план, здатний змусити Росію виконати наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських військовополонених моряків і кораблів.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

«Ми проводимо роботу над реалізацією саме наказу Міжнародного морського трибуналу щодо наших моряків. Я вважаю, що в найближчому майбутньому ви побачите, як ми його будемо реалізовувати на майданчиках ООН», — пояснив дипломат.

Вона зазначила, що Міністерство закордонних справ направило звернення до Росії щодо того, коли Україна може забрати військових моряків і три кораблі ВМСУ, але по сьогоднішній день відповіді не надійшло.

«25 червня вони повинні надати звіт щодо того, як вони виконали цей наказ, а потім у нас вже є план, як забезпечити подальший тиск для того, щоб вони виконали цей наказ», — сказала вона.