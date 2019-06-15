Аброськін заявив, що за бунтами в українських колоніях стоять «злодії в законі»

Причиною частих бунтів і ПП у колоніях та інших виправних установ є діяльність прихильників злодійських традицій, які створюють злочинні організації, щоб протидіяти державі.

Про це перший заступник Нацполиции В’ячеслав Аброськін написав у Facebook.

«Сьогодні, на жаль, в кожній області країни є «положенцы», які за погодженням з «злодіями в законі» в місцях позбавлення волі вибирають так званих «смотрящих», діяльність яких спрямована на послаблення режиму утримання, за принципом «підтримуєш злодійське рух — живеш комфортно, отримуєш «грів» і привілеї», — написала Аброськін в Фейсбук.

За його словами, головною метою діяльності так званих «злодіїв в законі» є особисте збагачення і наповнення різного роду «общаков», які і є фінансовою основою для подальшої злочинної діяльності і поширення «злодійський ідеології».

«На сьогодні підконтрольне злодіям тільки одна установа перераховує в «злодійський общак» до 500 тис. грн щомісяця, до речі в даний час в Україні функціонують 138 установ виконання покарань», — зазначив Аброськін.

Він також зазначив, що за частину цих грошей створені і діють різні підконтрольні «злодіям» громадські організації, окремі псевдоактивисты, наймаються адвокати, а також корумпуються співробітники правоохоронних органів і судді.

«Останнім часом «злодії» активно використовують різного роду журналістів, правозахисні групи, мета одна — послаблення режиму утримання у виправних установах, дискредитація керівників різного рівня правоохоронних органів, займають принципову позицію», — додав він.

Скріншот, фото: Facebook/ В’ячеслав Аброськін